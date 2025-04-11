Устройство имеет 2K-разрешение и пиковую яркость на уровне 1000 нит.

Впервые один из крупнейших производителей компьютерного железа представил данный монитор в самом начале года. Однако, никакой информации о стоимости предоставлено не было. Теперь же устройство наконец выходит на рынок.

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Acer Predator X27U X1 имеет качественную панель QD-OLED третьего поколения, созданную компанией Samsung Display. Диагональ новинки — 27 дюймов, а разрешение картинки составляет 2560х1440 пикселей. Максимальная частота обновления изображения доходит до 240 Гц, а время отклика всего 0,03мс GtG. Исходная яркость дисплея находится на уровне 250 нит, но пиковая яркость в HDR достигает 1000 нит. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 99%. Коэффициент контрастности — 1,500,000:1.

Для избежания разрывов изображения в динамичных проектах предусмотрена поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro. Также монитор оснащён двумя встроенными динамиками мощностью 5 Вт. Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и аудиоразъём 3,5 мм. Комплектная ножка позволяет наклонять и поворачивать экран, а также регулировать его по высоте. Имеется поддержка кронштейнов с креплением VESA 75х75 мм.

Стоимость данной модели составляет 599,99 доллара. Стоит отметить, что в настоящий момент Acer Predator X27U X1 уже доступен в некоторых регионах, включая Китай и Соединённые Штаты. В Европе, Африке и на Ближнем Востоке же монитор появится ближе к лету.