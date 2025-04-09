Визуально автомобиль напоминает Volkswagen T1 середины прошлого века

Как сообщает издание Carscoops, уже скоро на рынке Китайской Народной Республики должен появиться новый минивэн Skyworth Summer. Первые фотографии автомобиля были опубликованы Министерством промышленности Китая.

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Внешне автомобиль во многом напоминает культовый Volkswagen T1 из середины 20-го века. Если быть точнее, этот «хиппимобиль» производился в период с 1950 по 1976 год. Естественно, китайская новинка лишь напоминает T1. Skyworth Summer имеет более современные очертания и другие габариты. Минивэн получил цельное лобовое стекло, совершенно другой дизайн радиаторной решётки и ряд других отличий. Однако, боковые стёкла и двери имеют некоторые визуальные сходства.

Новый автомобиль оснащён гибридной двигательной системой с 1.5-литровым турбированным мотором 156 лошадиных сил и 94-сильным электродвигателем. Общая мощность можно составлять 218 лошадиных сил. Skyworth Summer сможет развивать скорость до 165 км/ч. Салон предусматривает места на семь человек. Колёсная база достигает 3250 миллиметров.

Будет ли подавать Volkswagen в суд из-за схожести нового минивэна с её моделью Т1 пока неизвестно. Компания ещё не давала никаких комментариев. Однако, в прошлом уже были подобные инциденты.