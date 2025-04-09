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Zelikman
Американский сайт Razer больше не имеет рабочих ссылок на ноутбуки и некоторые другие товары
Razer закрыла доступ к своим товарам для пользователей из США.

Как сообщается, после вступления в силу беспрецедентных торговых пошлин Дональда Трампа, на американском сайте Razer больше не осталось рабочих ссылок на ноутбуки и множество других товаров.

Вместо кнопки «Перейти за покупкой» пользователи сталкиваются с предложениями об уведомлении при появлении товара или статусом «Распродано». Некоторые ссылки и вовсе оканчиваются переходом на страницу с ошибкой 404. Можно было бы подумать, что это лишь какие-то неполадки. Однако, это длится уже со 2 апреля, когда как раз в силу вступили американские пошлины против всего мира. При этом, страницы других стран работают без проблем. Тот же сайт Канады позволяет оформить любой товар и практически всё имеется в наличии. 

Накануне о намерениях временно оставить американский рынок заявила компания Framework. Она занимается производством модульных ноутбуков и некоторыми другими устройствами. По словам представителей фирмы, цены на её продукцию было сформированы ещё в тот момент, когда в США не было никаких заградительных пошлин. Даже 10-процентное повышение налогов делает все наиболее доступные ноутбуки компании нерентабельными. В связи с этим Framework пока приостановила активную деятельность на территории Штатов.

Компания также добавила, что точно такие расчёты сделали и многие другие бренды, но просто не стали заявлять об этом публично. Они также в ближайшее время прекратят работу в США.

Вполне возможно, что среди них оказалась и Razer, не захотевшая говорить публично о своём уходе, но и не готовая мириться с такими импортными пошлинами.

#сша #ноутбуки #razer #пошлины #аксессуары #периферия
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