Данное положение начинает действовать с завтрашнего дня.

Накануне Белый дом объявил о повышении торговых пошлин на все товары из Китайской Народной Республики. К уже имеющимся 54-процентным тарифам добавляются дополнительные налоги в размере 50%. В совокупности вся продукция из Поднебесной будет облагаться 104-процентными пошлинами. Новое положение полностью вступит в действие уже с завтрашнего дня.

Изначально Дональд Трамп ввёл против КНР пошлины в 20%. Затем американский лидер предоставил более масштабный проект, затрагивающий около 180 стран, на товары из которых также накладывались дополнительные налоги. Согласно этой инициативе на Китай наложили дополнительные 34% пошлин. В совокупности они составили 54%.

В ответ на это уже китайские власти обложили всю продукцию из Соединённых Штатов 34-процентными налогами. Однако, как и ожидалось, данный ход спровоцировал жёсткую реакцию со стороны Дональда Трампа. Он пригрозил ввести дополнительные налоги в размере 50%, если Пекин не отменит свои ответные меры. На это Белый дом дал время до конца 8 апреля.

Как можно понять, время ультиматума подошло к концу и теперь совокупные пошлины против Китая в США составляют колоссальные 104%. При этом Пекин пока не прокомментировал данную ситуацию. По мнению аналитиков, Поднебесная будет идти на эскалацию конфликта и делать ответные шаги, что серьёзно отразится на мировых рынках. В дальнейшем ситуация может лишь усугубиться и цены на потребительские товары, вероятнее всего, изменятся не в лучшую сторону.