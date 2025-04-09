Эксперты скорректировали свои ожидания относительно продаж в связи с влиянием торговых пошлин США

Nintendo делает огромную ставку на свою новую консоль, которая должна выйти на рынок уже этим летом. Компания лишь недавно провела презентацию новинки, а уже 9 апреля должна была предложить предварительные заказы. Однако из-за торговых пошлин Соединённых Штатов Америки старт продаж был отложен.

«Nintendo предоставит обновленную информацию позднее. Дата запуска 5 июня 2025 года остаётся неизменной», — заявили в компании.

Тем временем аналитическое агентство DFC Intelligence опубликовало свой новый прогноз по компании Nintendo и её новой консоли Switch 2. Ранее специалисты ожидали, что за 2025 год без проблем удастся реализовать более 17 миллионов портативных устройств. Однако после минувших событий в агентстве скорректировали свои прогнозы и теперь считают, что если удастся продать хотя бы 15 миллионов консолей Switch 2, это будет «оглушительный успех».

Невзирая на снижение прогнозов, такой уровень продаж позволил бы Nintendo захватить существенную долю рынка. Подобная динамика позволит новинке обойти Switch первого поколения, а также Nintendo Wii.

Согласно предварительным тестам, Nintendo Switch 2 имеет производительность на уровне PlayStation 4 или даже PlayStation 4 Pro от Sony. По словам источников, консоль способна транслировать на сторонний экран изображение с разрешением до 3840х2160 пикселей. Также она оснащена поддержкой технологии DLSS и трассировки лучей.