Из-за пошлин в Соединённых Штатах крупные автоконцерны рассматривают расширение своего влияния на других рынках

Как сообщает американское издание Reuters, Европейский союз планирует договориться с индийскими властями о снижении торговых пошлин на ввоз автомобилей. Из-за начавшейся «Торговой войны» с Соединёнными Штатами Америки члены Европы ищут новые рынки для реализации своих товаров.

Стоит отметить, что в настоящий момент Индия облагает импортные автомобили 100-процентными заградительными пошлинами, чтобы зарубежным компаниям приходилось локализовывать свои модели, укрепляя за счёт этого экономику самой Индии. Для понимания, данный регион является третьим по величине автомобильным рынком. Закрепление на нём является достаточно значимым событием для производителей.

Как сообщают инсайдеры, в индийском правительстве заявили о готовности снизить пошлины до 10%. Однако, этот процесс будет происходить поэтапно. В то же время местные производители заявляют, что такой подход полностью сломает уже выработанную систему. Вложенные ранее в местные компании средства и ресурсы окажутся бессмысленно потраченными. Они предлагают начать сокращать пошлины до 30%. Причём не на всё, а лишь на некоторые категории. По поводу электромобилей и вовсе настаивают на заморозке действующих тарифов до 2029 года.

В настоящий момент стороны ещё торгуются, и пока сложно сказать, какой вариант выберет индийское руководство. Из-за новой политики Соединённых Штатов Америки наверняка будет легче достичь какого-либо компромисса.