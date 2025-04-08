Однако, кроссоверы, выпускаемые в России, получат новые бренды. Omoda C5 переименуют в Onives.





По информации издания «Китайские автомобили», российские регуляторы выдали Одобрение типа транспортного средства на два новых кроссовера из Поднебесной: Omoda C5 и Jetour T2. Причём они были выданы фирмам, являющимся частью Калининградского «Автотора».

По мнению экспертов издания, это может говорить о планах по локализации производства данных автомобилей. Также, согласно имеющимся материалам, Omoda C5 будет выпускаться в России под другим брендом — Onives. Заявка на регистрацию данных моделей подавалась ещё весной 2024 года.

Стоит отметить, что в марте этого года «Автотор» заявил о запуске новой роботизированной линии сварки кузовов. На тот момент ещё не сообщалось, для каких целей открывается производственная линия. Была информация, что новая лента сможет выпускать до 80 тысяч кузовов в год. Вполне вероятно, что данные мощности были подготовлены для развёртывания производства Omoda C5 и Jetour T2.

Вместе с этим на территории Российской Федерации будет реализован ещё ряд проектов с автомобилями компании Chery. К примеру, на петербуржском заводе, принадлежавшем ранее General Motors, может быть запущено производство кроссоверов Jaecoo. Однако, выпускаться они будут под брендом Jeland.