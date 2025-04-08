По словам Скотта Бессинта, экономическая политика Дональда Трампа влияет в меньшей степени.

Накануне министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессинт дал интервью журналисту Такеру Карлсону, в которой прокомментировал причины продолжающегося обвала международных рынков.

По словам политика, главной проблемой стало появление продвинутой и доступной большой языковой модели DeepSeek. Якобы, именно данная технология является первопричиной масштабнейшего падения акций, а не то, что Дональд Трамп ввёл беспрецедентные пошлины против всех стран мира, за некоторыми исключениями.

Стоит отметить, что после появления данной ИИ-модели инвесторы действительно задумались о целесообразности многомиллиардных инвестиций в сектор искусственного интеллекта. Пока американские компании вливали сотни миллиардов долларов, китайская DeepSeek потратила относительно скромное количество ресурсов на создание своего передового чат-бота.

Всё же очевидно, что в настоящий момент влияние на рынки оказывает именно политика Соединённых Штатов Америки. После ввода пошлин Трампа другие страны постепенно начинают разрабатывать свои стратегии. В Европейском союзе планируют ввести 25-процентные пошлины на товары из Соединённых Штатов Америки. Большинство из них начнут работать 16 мая, тогда как ряд товаров будет внесён в список уже в конце года.

Китай в свою очередь уже готовится к продолжительной конфронтации с США. Пекин намерен девальвировать отечественную валюту, чтобы стимулировать тем самым экспорт товаров.