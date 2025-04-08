Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Министр финансов США: Падение рынка началось с объявления о создании китайского ИИ DeepSeek
По словам Скотта Бессинта, экономическая политика Дональда Трампа влияет в меньшей степени.

Накануне министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессинт дал интервью журналисту Такеру Карлсону, в которой прокомментировал причины продолжающегося обвала международных рынков.

По словам политика, главной проблемой стало появление продвинутой и доступной большой языковой модели DeepSeek. Якобы, именно данная технология является первопричиной масштабнейшего падения акций, а не то, что Дональд Трамп ввёл беспрецедентные пошлины против всех стран мира, за некоторыми исключениями.

Стоит отметить, что после появления данной ИИ-модели инвесторы действительно задумались о целесообразности многомиллиардных инвестиций в сектор искусственного интеллекта. Пока американские компании вливали сотни миллиардов долларов, китайская DeepSeek потратила относительно скромное количество ресурсов на создание своего передового чат-бота.

Всё же очевидно, что в настоящий момент влияние на рынки оказывает именно политика Соединённых Штатов Америки. После ввода пошлин Трампа другие страны постепенно начинают разрабатывать свои стратегии. В Европейском союзе планируют ввести 25-процентные пошлины на товары из Соединённых Штатов Америки. Большинство из них начнут работать 16 мая, тогда как ряд товаров будет внесён в список уже в конце года.

Китай в свою очередь уже готовится к продолжительной конфронтации с США. Пекин намерен девальвировать отечественную валюту, чтобы стимулировать тем самым экспорт товаров.

#сша #технологии #китай #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
8
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
+
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
+
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
4
TCL представила бюджетную линейку Mini LED телевизоров T7L с частотой 288 Гц
+
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
16
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
Информация о ремейке оригинального Resident Evil просочилась в сеть
1
Инициатива QRAMP и квантовые технологии могут изменить правила игры для Bitcoin
+
BMW представляет новый эндуро-байк R 12 G/S с двигателем на 109 л.с.
+
Geely показала новый внедорожник Boyue L 2025 перед премьерой 9 апреля
+
WhatsApp тестирует новые функции для аудио- и видеозвонков
+
Radeon RX 9070 с модифицированным BIOS оказалась производительнее RX 9070 XT
7
Марк Гурман: Нет ни одной вселенной, в которой Apple перенесла бы свои заводы в США
2
Фильм «Майнкрафт» показал лучшие кассовые сборы за первый уик-энд года
+
Новый Nissan Leaf 2026 меняет форму и становится кроссовером
+
Der8auer смог снизить температуру Ryzen 9 9950X3D с помощью скальпирования на 23 градуса
1
Появились изображения новых часов Casio G-Shock MTG-B4000
+

Популярные статьи

Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
32
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
14
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
16
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
7
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
5
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
203
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
5
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
+

Сейчас обсуждают

Сергей Гончар
11:37
Нет статья для геймеров а не для рабочих задач. Вы не то читаете.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Сергей Гончар
11:35
Если было бы так большинство уже летало в космосе.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Владислав Зимин
11:33
Ого, это потому что у nvidia не получилось новое поколение карт, а у amd получилось.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Василий Кыштымский
11:32
Как бы они не начали гадить тем, кто останется на 10ке
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
Имя Фамилия
11:18
"ВВС заявили, что новый самолет будет дешевле F-22"
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
Сергей Гончар
11:17
Мне нравится эта фраза, поверь разница есть, тебе бы маркетологом работать, разница возможно есть когда два монитора стоят рядом, поверь когда стоит один монитор ни какой разницы.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Вадим Данилов
11:10
Это зелëные сами выпросили, слишком было много вони, что зелёные драйвера самые лучшие, а теперь получите и распишитесь
В Gamers Nexus назвали нынешнее качество драйверов NVIDIA худшим за всю историю наблюдений
Владислав Зимин
11:09
Крайне маловероятно что наш капитализм и эффективные менеджеры смогут на равных тягаться с, пусть и китайским, но социализмом, но посмотрим.
Чернышенко запустил производство УАЗ в Гаване
Сергей Гончар
11:08
С автором полностью согласен, кроме одного, он говорит что некоторые игры идут ниже 60 fps, я бы хотел узнать какие, у меня такая же видеокарта, в игре кибер панк 2077, в среднем 77 fps, на максимальн...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Алексей Макаров
10:59
Во времена sblive (2000 год примерно) встройки были полнейшим мусором. Но уже лет 15 как они на голову выше чем старая sblive
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем