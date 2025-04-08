Они могут стать первыми смартфонами с данным программным обеспечением.

Версия программного обеспечения One UI 7 от компании Samsung разочаровала большинство пользователей. Ранее источниками утверждалось, что One UI 8 выйдет раньше, чем обычно. Теперь же инсайдеры сообщают, что компания планирует выпустить обновление сразу со своими складными смартфонами Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Последние будут иметь улучшенную систему прямо с коробки. Работать данная платформа должна на базе Android 16.

Ожидается, что новые складные гаджеты Samsung будут представлены этим летом. Такой шаг станет серьёзным изменением в периодичности выхода программных обновлений. Однако, эта спешка связана с проблемами One UI 7. Реалистичность такого перехода на новое ПО подкрепляется релизом Android 16 в первой половине лета. Согласно утечкам, это произойдёт в июне или июле. Вероятнее всего, анонс Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 произойдёт в аккурат после презентации Google.

В остальном о новых гаджетах пока не слишком много информации. Инсайдеры сообщают, что новинки не смогут похвастать существенными отличиями в технической части в сравнении с предшественницами. Аппараты получат флагманские процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Elite, но Galaxy Z Flip 7 может получить менее мощную версию процессора. Это может быть вариант Snapdragon 8s Gen 4 или 7-ядерная конфигурация флагмана. Также предполагается, что Z Fold 7 обзаведётся более крупными дисплеями. Диагональ внутренней панели составит 8 дюймов вместо прежних 7,6. Внешний экран вырастит с 6,3 до 6,5 дюйма.