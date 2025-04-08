Утечки подтверждают наличие у данных моделей GDDR7 VRAM и 128-битной шины памяти

Уже скоро Зелёный гигант представит свою бюджетную видеокарту GeForce RTX 5060 Ti. Nvidia пока не раскрыла информации по данной серии, однако благодаря множеству различных утечек от надёжных инсайдеров пользователи уже имеют представление о новинках.

Накануне в сети появились отгрузочные манифесты, в перечне которых числились графические процессоры GB206, которыми оснащаются GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. Там же можно увидеть наличие чипов GDDR7 и 128-битной шины. Судя по всему, это были тестовые экземпляры.

Однако в приведённых материалах не приводится информация об объёме видеопамяти новых графических процессоров. Согласно имеющимся утечкам, GeForce RTX 5060 Ti получил две конфигурации: на 8 и 16 ГБ VRAM. По обычной RTX 5060 всё сложнее. Большинство инсайдеров подтверждает наличие одной версии с 8 ГБ видеопамяти. При этом периодически появлялись слухи, что может появиться и вариант на 12 ГБ VRAM, но в последнее время чаще говорят лишь о 8 ГБ.

Также по имеющимся данным базовая версия будет иметь 3840 ядер CUDA и максимальное потребление в районе 150 Вт. Цена RTX 5060 может составить 299 долларов. Старшая же версия получит 4608 ядер CUDA и потребление около 180 Вт. А её стоимость составит 399 долларов за вариант на 8 ГБ и 499 долларов за модель с 16 ГБ VRAM. Однако всё это пока не подтверждено самим производителем.