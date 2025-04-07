Устройство также получило 2K-разрешение и поддержку Adaptive Sync

MSI решила разбавить свой ассортимент игровых мониторов ещё одной IPS-моделью. Производитель ещё не раскрыл стоимость новой модели, но, учитывая раскрытые технические характеристики MAG 275QPF X30, это вариант для среднебюджетного сегмента.

Устройство получило 27-дюймовую панель с разрешением 2560х1440 пикселей. Матрица выполнена по технологии Rapid IPS и имеет частоту обновления изображения 300 Гц, а также максимальную яркость SDR в 400 нит. Монитор имеет сертификацию DisplayHDR 400. Время отклика у MSI MAG 275QPF X30 составляет 0,5 мс GtG, а коэффициент контрастности достигает 1000:1. Производитель заявляет 89-процентное покрытие цветового пространства Adobe RGB и 95-процентный охват DCI-P3. Для более плавной картинки в игровых сессиях устройство поддерживает Adaptive Sync. Данная функция позволяет улучшить синхронизацию монитора с видеокартой.

Для подключения MSI MAG 275QPF X30 оснащён двумя портами HDMI 2.1 и одним разъёмом DisplayPort 1.4a. Стоит отметить, что такие интерфейсы, как USB-концентратор или переключатель KVM, в устройстве отсутствуют. Комплектная ножка монитора имеет широкий функционал по регулировке. Пользователь может поворачивать, наклонять панель, а также менять его высоту.