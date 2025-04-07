Американский лидер поставил перед Пекином ультиматум, по условиям которого КНР должна отменить 34-пошлины против США

Судя по всему, ситуация на международной арене накаляется. Ранее администрация Трампа ввела значительные заградительные пошлины против всех стран мира. Имеется лишь небольшое количество исключений, например, Россия или Беларусь. Товары поставляемые из Китайской Народной Республики будут облагаться дополнительными 34-процентными налогами. В ответ Пекин ввёл аналогичные пошлины против Соединённых Штатов Америки.

Как и ожидалось, такая реакция китайского руководства спровоцировала дальнейшую эскалацию со стороны Дональда Трампа. Теперь американский лидер требует отказаться от каких-либо ответных действий до 9 апреля. В противном случае в Белом доме угрожают введением новых 50-процентных пошлин. В настоящий момент весь мир следит за следующим шагом со стороны Китая.

В то же время представители Европейского союза заявляют о готовности к переговорам. Политики ЕС хотят обсудить взаимное снятие торговых пошлин в сфере автомобилей и других промышленных товаров. Первый же пакет ответных мер против Соединённых Штатов будет введён 15 апреля. К 15 мая в Европе разработают еще одну инициативу для борьбы с Вашингтоном.

Стоит отметить, что накануне Audi заявила о прекращении поставок автомобилей в США. Местные дилеры могут распродать имеющиеся на складах 37 тысяч машин, но новые поставки пока осуществляться не будут.