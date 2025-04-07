На рынок Соединённых Штатов приходится значительная часть игровых консолей. Торговая политика Дональда Трампа заставит производителей существенно повысить цены.

На открытии торгов в понедельник японский рынок, как и многие другие, продемонстрировал значительное падение акций. Среди лидеров «отрицательного роста» оказались Sony и Nintendo. На фоне общего негативного влияния новых торговых пошлин Соединённых Штатов Америки, данным брендам может быть тяжелее всего.

Sony производит огромное количество различной электроники и техники: телевизоры, аудиосистемы, смартфоны, фотоаппараты, игровые консоли и многое другое. Значительная часть её товаров продаётся на территории США. Штаты являются одними из ключевых рынков сбыта. В свою очередь, производство продукции Sony происходит в Китае и Вьетнаме, на которые Вашингтон наложил одни из самых суровых торговых пошлин.

Особенно тяжело придётся Nintendo. Компания только анонсировала портативную игровую консоль Switch 2, выход на рынок которой намечен на начало лета. Компания уже сформировала прогнозы продаж своей новинки, причём около 40% планировалось реализовать в Северной Америке. Уже скоро должны были стартовать предварительные заказы, но теперь Nintendo необходимо пересмотреть свою ценовую политику и скорректировать прогнозы исходя из новых реалий.

Вдобавок, молниеносная реакция Китая говорит о том, что в ближайшие месяцы ситуация ещё может усугубиться. Пошлины могут измениться, причём не в лучшую сторону. По этой причине руководители компаний и инвесторы не берутся делать поспешных выводов и обновлять свои прогнозы прямо сейчас.