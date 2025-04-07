В базе данных Роспатента появились материалы по заявке предприятия. Завод входит в состав КамАЗа.

«Федеральный институт промышленной собственности» одобрил заявку, поданную в ноябре 2024 года акционерным обществом «Ремдизель» из Набережных Челнов, входящим в состав КамАЗа. Таким образом предприятие запатентовало внешний дизайн своего будущего внедорожного пикапа.

На опубликованных материалах можно увидеть, что новинка получит кабину с двумя рядами сидений. Внешне она напоминает грузовик Dongfeng Warrior MS600. Последний был представлен в Поднебесной почти два года назад. Однако, авторами эскизов в заявке указываются российские специалисты завода «Ремдизель».

В целом российский внедорожник не выглядит как копия китайского Warrior MS600. Вполне вероятно, что автомобиль будет использовать шасси китайского автоконцерна.

Если же говорить о Dongfeng Warrior MS600, то сама эта модель была построена на базе усовершенствованного шасси Hummer H1. Грузовик имеет двигатель Dongfeng-Cummins на 6,7 литра с мощностью 314 лошадиных сил. Китаец также оснащён полным приводом и автоматической коробкой передач.

Будут ли совпадать какие-либо детали отечественного безымянного пикапа от «Ремдизель» и китайского грузовика ещё предстоит выяснить.