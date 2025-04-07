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Zelikman
Марк Гурман: Нет ни одной вселенной, в которой Apple перенесла бы свои заводы в США
По словам аналитика, такой шаг принесёт компании намного больше вреда, чем пользы, даже несмотря на введённые торговые пошлины.

В настоящий момент компания Apple имеет отточенную до идеала систему производства и транспортировки. Мощности технологического гиганта из Купертино размещены в основном в Китае, Вьетнаме и Индии.

Компания наладила бесперебойные поставки компонентов и комплектующих, которые также находятся в большинстве своём в азиатском регионе. Помимо этого, уже есть разветвлённая, налаженная система транспортировки готовой продукции. Также, Apple экономит огромные деньги на дешёвой рабочей силе. Всё это делает бизнес компании прибыльным и позволяет удерживать её на вершине американского рынка.

Однако, из-за введения новых торговых пошлин в Соединённых Штатах Америки, стоимость продукции Apple может существенно вырасти. Регионы, в которых расположены её заводы, получили одни из самых высоких налоговых тарифов. Компании возможно придётся повысить стоимость своих устройств и отказаться от части прибыли. Но есть ещё один вариант. В администрации Трампа предлагают перенести свои заводы в Штаты и избежать каких-либо пошлин.

По словам аналитика Bloomberg, Марка Гурмана, такой расклад наименее реалистичный. Даже суровые пошлины являются для компании выгоднее, чем перенос производственных мощностей в Соединённые Штаты.

«Нет вселенной, в которой Apple перенесет производство iPhone в США», — заявил Гурман.

В первую очередь, техногиганту придётся переправлять часть компонентов для продукции из Азии в США. Это дополнительные затраты на логистику и целый процесс оптимизации поставок. Затем значительное финансирование возведения предприятий на территории Штатов.

Ещё хуже обстоят дела с рабочей силой. Американских специалистов будет сложнее найти и ещё сложнее удержать. Они не привыкли к таким условиям, в которых работают сотрудники во Вьетнаме или Индии. Вдобавок платить им придётся во много раз больше. Все это делает переезд в США невыгодным для компании.

#сша #смартфоны #apple #iphone #дональд трамп #торговые пошлины
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