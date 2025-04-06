Также энтузиаст смог увеличить производительность на 9%. Однако, такой разгон сопровождается 73-поцентным повышением потребления.

Один из авторитетных экспертов в сфере компьютерного железа решил проверить, каких результатов удастся добиться с помощью скальпирования флагманского AMD Ryzen 9 9950X3D. Итоги эксперимента оказались весьма впечатляющими. Прямое охлаждение позволило существенно снизить температуру чипа и увеличить его разгонный потенциал.

При снятии теплораспределительной крышки энтузиасту удалось снизить температуру на 23 градуса. Если обычно в нагрузках температура доходила почти до 90 градусов, то уже после скальпирования удалось достичь уровня в 65 градусов. Это учитывая использование процессора без какого-либо разгона и других манипуляций. Исключительно на заводских настройках. Также стоит отметить, что для охлаждения чипа он использовал одну и ту же СЖО.

Далее поэкспериментировав с разгоном, Der8auer поднял частоту ядер до 5625 МГц. При этом производительность в тесте Cinebench R23 выросла примерно на 9%. Если базово процессор набирал 41 890 баллов, то после разгона чип мог достичь 45 718 очков. Однако, вместе с этим потребление процессора было на 73% выше, чем изначально. Без разгона максимальная мощность Ryzen 9 9950X3D достигала лишь 201 Вт, тогда как в разогнанном варианте чип требовал уже 348 Вт энергии.

По этой причине, использование процессора с заводскими частотами и со сниженными значениями температур кажется более рациональным.