Устройство позиционируются как средство индивидуальной мобильности.

Японская корпорация Kawasaki представила концептуальное средство передвижения в виде стального роботизированного коня. Устройство получило название Corleo и позиционируется как что-то вроде четырёхногого внедорожника, который сможет преодолевать практически любой ландшафт. По словам разработчиков, в некоторых аспектах он не уступает даже мотоциклам бренда.

Как сообщается, каждая механическая нога имеет собственный электропривод, причём задняя пара может качаться вверх-вниз независимо от передней части. Это позволяет сделать ходьбу, бег и прыжки более плавными. Управление происходит за счёт смещения веса собственного тела всадника. Для удобства езды некоторые параметры робота будут регулируемыми. Копыта имеют специальное покрытие из резины. За счёт него происходит смягчение и обеспечивается лучшая устойчивость. Под капотом находится 150-кубовый водородный двигатель. Резервуары находятся в области бёдер задних ног, если верить предоставленной схемотехнике.

Также робот имеет цифровую приборную панель, на которой будут данные о запасах топлива, навигация и ряд других. Производитель Kawasaki Corleo пока не готов давать прогнозы о серийном производстве данной модели. Вероятно, в будущем такие роботы появятся на дорогах по всему миру, но не в этом десятилетии.