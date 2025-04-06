С помощью данного стандарта можно также запитывать устройства с мощностью в 480 Вт всего через один USB-кабель

В Поднебесной разрабатывается инновационное решение, способное побить рекорды как в области передачи энергии, так пропускной способности. Новый стандарт подключения получил название General Purpose Media Interface (GPMI).

Как заявляется, интерфейс использует разъёмы USB Type-C и USB Type-B. Он сможет обеспечивать скорость передачи данных до 192 Гбит/с, что более чем в два раза больше, чем 80 Гбит/с у передового DisplayPort 2.1 UHBR20. Также GPMI способен обеспечивать мощность в 480 Вт. Этот показатель вдвое выше вышеупомянутого конкурента, который способен передавать до 240 Вт. Однако, стоит отметить, что такие показатели может выдавать GPMI USB Type-B. Если говорить о варианте USB Type-C, то он будет ограничен 96 Гбит/с и мощностью 240 Вт.

Новый стандарт сможет обеспечить более высокое качество картинки с повышенной частотой обновления изображения. При этом, как заявляют разработчики, он сразу сможет запитывать устройство, а также обеспечивать передачу данных и возможность управления. Новый интерфейс будет внедряться в потребительскую электронику, телевизоры, радио, системы умного дома и ряд других видов техники. Также GPMI планируют применять в автомобильной и промышленной сферах.

Как сообщается, в разработке нового стандарта принимает участие множество китайских компаний. Среди них значатся Huawei, TCL, Hisense, BOE, Haier, Hikvision и ряд других. Судя по всему, все они в будущем планируют внедрить поддержку стандарта GPMI в свои устройства.