В списке имеются конфигурации на 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти.

Уже в течение ближайших двух недель на рынке должны будут появиться бюджетные видеокарты линейки Blackwell от Nvidia. По крайней мере, ожидается выход GeForce RTX 5060 Ti. Младшая модель RTX 5060 может появиться на рынке позже.

Пользователи уже не надеются на то, что компания Nvidia сумеет обеспечить достаточное количество запасов графических процессоров на рынке в самом начале продаж. Вполне вероятно, что будет ощущаться некий дефицит, как это было с предыдущими моделями.

Ранее в сети уже не раз всплывало, что GeForce RTX 5060 Ti будет иметь две конфигурации: на 8 ГБ видеопамяти и на 16 ГБ. Теперь же официальные партнёры Asus начали размещать список с версиями компании. Среди них пока значится только пять вариантов: одна модель TUF Gaming с 16 ГБ и заводским разгоном и четыре PRIME в конфигурациях на 8 ГБ и 16 ГБ с разгоном и без.

Вероятно, это не полный перечень планируемых моделей. Примечательно, что среди них нет таких версий, как ROG Astral, ROS Strix или Megalodon. Компания могла отказаться от создания продвинутых модификаций в бюджетных моделях, хотя например в GeForce RTX 3060 Ti можно было встретить практически все исполнения топовых решений. В линейке GeForce RTX 4060 Ti также было представлено аж 17 различных версий.