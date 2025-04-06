Это произошло на фоне введения торговых пошлин со стороны администрации Трампа

В конце рабочей недели президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп продлил на 75 дней функционирование приложения TikTok на территории страны для последующего завершения сделки по её покупке американскими компаниями. В связи с начавшейся на этой же неделе «торговой войной», китайские власти заблокировали заключение соглашений по TikTok. Об этом накануне сообщило американское издание Reuters.

По имеющимся данным, фактически всё уже было готово к подписанию дкументов, но в последний момент руководство ByteDance заявило о некоторых нюансах.

«В соответствии с китайским законодательством любое соглашение подлежит соответствующим процедурам проверки», — говорится в заявлении.

Сообщается, что диалог об отделении американского подразделения TikTok продолжается. Всё усугубилось после введения 34-процентных дополнительных пошлин против китайских товаров. Совокупный процент налогов, которым теперь облагается продукция из Поднебесной составляет 54%. В ответ Пекин ввёл свои пошлины на весь американский импорт. Очевидно, данное противостояние не ограничивается увеличением торговых сборов с обеих сторон, а существенно влияет на общую политику двух стран.

«Китай неоднократно заявлял о своей позиции по TikTok. Китай всегда уважал и защищал законные права и интересы предприятий и выступал против практики, нарушающей основные принципы рыночной экономики», заявили представители посольства Китая в США, говоря о соглашениях касательно TikTok.

Как долго продлятся дальнейшие переговоры пока неясно. Сам Трамп подтвердил, что для подписания соглашений понадобится больше времени, чем ожидалось. Также он отметил, что китайская сторона не очень довольна торговыми тарифами.