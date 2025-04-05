За счёт этого Galaxy S26 Ultra должен будет получить более ёмкий аккумулятор

Как сообщают источники, в настоящий момент компания тестирует обновлённую конструкцию, в которой уже не будет ячейки для размещения S Pen в корпусе смартфона. По информации инсайдера, освободившееся место задействуют в расширении ёмкости аккумулятора флагманской модели, который уже несколько поколений не может преодолеть отметку в 5000 мАч.

«Похоже, Samsung может отказаться от встроенного S-Pen в Future Ultra, чтобы освободить больше места», — заявляет источник.

Вероятно, компания вынесет место для крепления S Pen за пределы корпуса. Это может быть реализовано, как в iPad Pro от Apple, где стилус удерживается за счёт сильного магнита на одной из сторон устройства. Учитывая, что в последние годы на рынок выходят в основном смартфоны с плоскими гранями, такое исполнение не должно быть проблемой.

Одновременно с этим Samsung рассматривает альтернативные решения. Например, есть конфигурация с сэкономленным местом за счёт изменений в модуле камер, где пришлось отказаться от одного из сенсоров. Однако, такое решение уже может стать поводом для критики. Это фактически приведёт к деградации некоторых функций съёмки по сравнению с предыдущими моделями.

Также в компании могут перейти к использованию кремний-углеродной батареи, что должно позволить увеличить аккумулятор до 7000 мАч, и не лишаться никаких дополнительных опций. Часть китайских брендов уже широко используют подобные элементы питания. Однако, в компании пока анализируют все варианты.