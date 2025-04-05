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Zelikman
Microsoft тестирует обновлённое меню «Пуск» для Windows 11
Инсайдеры раскрыли больше информации о переработанной панели.

Как сообщается, в настоящий момент компания Microsoft тестирует улучшенное меню «Пуск» для Windows 11. Новая панель сможет предложить больше пространства для размещения приложений и дополнительные возможности для настройки.

Обновлённое меню оказалось шире актуальной версии, что позволяет разместить больше иконок приложений. По умолчанию предлагается две строчки, но по данным источника их можно увеличить. Под закреплёнными приложениями размещены рекомендации, которые при желании есть возможность отключить.

«Он имеет новый, более крупный макет, где все находится на одной прокручиваемой странице, со списком «Все» под рекомендациями, который наконец-то можно отключить! Закрепленный список теперь ограничен двумя строками, но его можно расширить», — заявляет инсайдер.

Все приложения теперь расположены на одной прокручиваемой панели, а значит никаких отдельных страниц для полного списка не предусмотрено. Пользователи смогут сортировать установленные инструменты по различным параметрам для большего удобства. Также по имеющимся данным, Microsoft тестирует функцию автоматического изменения размеров иконок в случае слишком большого количества.

#microsoft #windows 11 #приложения #меню
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