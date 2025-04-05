В компании заявляют, что телешоу от Netflix не соответствует их ожиданиям

Изначально компания Sony планировала выпустить по игре Horizon Zero Dawn телешоу при сотрудничестве с Netflix. Однако, этот проект уже точно не будет реализован. В компании приняли решение создать собственную экранизацию. Хотя процесс подготовки сериала уже был запущен. Работа велась тем же шоураннера, что и участвовал в разработке «Академии Амбрелла».

В ходе конференции CES 2025 Sony уже озвучивала намерения выпустить экранизацию Horizon Zero Dawn, но в фанатском сообществе продолжали думать, что речь идёт о сериале Netflix. Однако, накануне глава PlayStation Productions Асад Кызылбаши в беседе с Variety поделился некоторыми подробностями касательно продвижения проекта. Также он выразил свои мысли об экранизациях крупных видеоигр.

«Я думаю, люди в Голливуде увидели, что адаптации видеоигр, если они сделаны правильно, могут быть очень популярны, и они действительно хорошо масштабируются. Это было большое изменение, которое я наблюдал за последние пять-шесть лет», — заявил он в интервью.

По его словам, в Sony пристально наблюдала за процессом разработки телешоу Horizon Zero Dawn. Однако, в сериале представители компании не увидели того, чего ожидали. В результате было принято решение создать полнометражный фильм об охоте на рободинозавров и вывести его на большие экраны.

Последние значимые экранизации видеоигр оказались спорными. Uncharted и Gran Turismo хоть и получили достойные сборы в кинотеатрах, были полностью раскритикованы экспертами, что поставило под сомнение работу над продолжениями.