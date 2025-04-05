Потребление данных моделей теперь можно будет поднимать до 450 Вт для лучшего разгона.

Модель GeForce RTX 5080 ROG Astral стала одним из самых премиальных исполнений на рынке, причём не только среди видеокарт Asus, а всех вендоров, сотрудничающих с Nvidia. На базе данного графического процессора компания даже представила вариант в золотом цвете, созданный для Ближнего Востока.

Однако, в отличие от одноклассников, модель от Asus не могла похвастать возможностью преодоления своих заводских ограничений по потреблению в 400 Вт. Видеокарту нельзя было модифицировать для повышения TDP. Стоит отметить, что некоторые другие исполнения от конкурентов имели планку в 360 Вт, но за счёт специального программного обеспечения это можно было исправить. К примеру, ранее удалось добиваться такой мощности у видеокарт по типу GeForce RTX 5080 Gaming от Gigabyte.

Теперь же компания выпускает официальный BIOS, поддерживающий уровень энергопотребления в районе 450 Вт. То есть пользователи могут официально использовать свой адаптер с данным пределом мощности.

Однако, как показала практика, такой разгон не всегда предлагает соизмеримую прибавку в производительности. Как в случае с той же Gigabyte, увеличение потребления на 90 Вт, что около 25% в сравнении с базовым значением, не даёт такого же прироста скорости. Адаптер показывает лишь 2-процентное улучшение производительности, что критически мало. С другой стороны, вероятно, Asus GeForce RTX 5080 ROG Astral сможет показать другой результат.