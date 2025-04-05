Модель GeForce RTX 5080 ROG Astral стала одним из самых премиальных исполнений на рынке, причём не только среди видеокарт Asus, а всех вендоров, сотрудничающих с Nvidia. На базе данного графического процессора компания даже представила вариант в золотом цвете, созданный для Ближнего Востока.
Однако, в отличие от одноклассников, модель от Asus не могла похвастать возможностью преодоления своих заводских ограничений по потреблению в 400 Вт. Видеокарту нельзя было модифицировать для повышения TDP. Стоит отметить, что некоторые другие исполнения от конкурентов имели планку в 360 Вт, но за счёт специального программного обеспечения это можно было исправить. К примеру, ранее удалось добиваться такой мощности у видеокарт по типу GeForce RTX 5080 Gaming от Gigabyte.
Теперь же компания выпускает официальный BIOS, поддерживающий уровень энергопотребления в районе 450 Вт. То есть пользователи могут официально использовать свой адаптер с данным пределом мощности.
Однако, как показала практика, такой разгон не всегда предлагает соизмеримую прибавку в производительности. Как в случае с той же Gigabyte, увеличение потребления на 90 Вт, что около 25% в сравнении с базовым значением, не даёт такого же прироста скорости. Адаптер показывает лишь 2-процентное улучшение производительности, что критически мало. С другой стороны, вероятно, Asus GeForce RTX 5080 ROG Astral сможет показать другой результат.