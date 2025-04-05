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Zelikman
Дональд Трамп анонсировал скорое введение пошлин на полупроводники
На сегодняшний день данный товар находится в списке исключений

Недавно администрация Трампа ввела беспрецедентные пошлины на поставляемые из-за границы товары. На продукцию из некоторых стран налоги были повышены и вовсе на 49%. Однако для некоторых категорий товаров Соединённые Штаты Америки всё же сделали исключение.

Дональд Трамп не стал облагать пошлинами полупроводники. Продукты из этой категории являются критически важными. Однако накануне американский лидер всё же заявил, что в скором времени для данной категории товара будут разработаны отдельные пошлинные тарифы. При этом он не пояснил, о каких цифрах может идти речь, будет ли это единое значение для всех или каждая страна получит свой определённый процент, и когда стоит ожидать более конкретной информации по новому положению.

По словам президента США, пошлины на полупроводники будут введены очень скоро, а затем подобные меры ожидают фармацевтику.

«Пошлины на чипы вступят в силу очень скоро, а фармацевтика начнет действовать в ближайшем будущем», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Эти меры могут особенно серьёзно затронуть такие страны, как Япония, Южная Корея и остров Тайвань. С последним, к примеру, ранее администрация Трампа пошла на особое соглашение. Сперва Соединённые Штаты намеревались ввести пошлины против Тайваня вплоть до 100%, но затем TSMC согласилась развернуть своё производство на территории США, а также вложить в сумме более 165 млрд долларов в данный регион. В связи с этим Дональд Трамп отказался от выполнения своих угроз. Будет ли учитываться данная сделка при введении новых пошлин, пока остаётся вопросом.

#сша #технологии #полупроводники #дональд трамп #пошлины
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