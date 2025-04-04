Борьба между двумя первыми экономиками мира усугубляется.

Как стало известно в течение последних часов, власти Китайской Народной Республики объявили об ответных мерах против США. На всю американскую продукцию будут действовать торговые пошлины в размере 34%. Именно такими же дополнительными налогами администрация Трампа обложила товары из Поднебесной.

Судя по всему, противостояние между двумя странами будет нарастать, что может повлечь серьёзные потрясения для всей мировой экономики. Хоть в целом такой расклад и был ожидаем, но всё же эксперты надеялись, что дальнейшей эскалации ситуации удастся избежать. Теперь стало очевидно, что вслед за Китаем всё больше стран начнут принимать ответные меры против США, а администрация Трампа будет увеличивать размеры пошлин.

Ранее представители Белого дома, да и сам американский президент, предупреждали, что в случае каких-либо попыток отвечать на торговые пошлины, они будут лишь ужесточаться. Очевидно, что Дональд Трамп не оставит без внимания симметричные меры со стороны Китая.

По мнению экспертов, рядовым пользователям стоит ожидать серьёзного роста цен на большинство товаров. В частности речь идёт об электронике, автомобилях, компьютерном железе и ряде других видов продукции. Мировые рынки уже отреагировали на данные новости существенным падением. Однако, это может быть лишь начало кризиса.