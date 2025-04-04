По информации источника, цены будут на уровне GeForce RTX 4060 Ti

Согласно последней инсайдерской информации, цены на новейшие видеокарты GeForce RTX 5060 Ti от Nvidia будут такими же, как у предыдущей серии. Данной информацией поделились на ресурсе Board Channels. Стоит напомнить, что RTX 4060 Ti на 16 ГБ видеопамяти стоила 499 долларов, тогда как за вариант на 8 ГБ просили 399 долларов.

По предварительным данным, «Зелёный гигант» представит свои решения уже в ближайшие недели. Если точнее, то 16 апреля. Исходя из более ранних утечек, GeForce RTX 5060 Ti будет иметь графический процессор GB206-300-A1 с 4608 ядрами. Также на борту ожидается 128-битная шина с конфигурациями на 16 ГБ и 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7. VRAM получит скорость 28 Гбит/с. Новинка сможет предложить 448 ГБ/с общей пропускной способности, что на 55% больше, чем у предшественницы. Потребление составит около 180 Вт. Для сравнения, GeForce RTX 4060 Ti имела TDP около 160 Вт.

Исходя из ценообразования, большинство пользователей наверняка предпочтёт добавить некоторую сумму и приобрести Radeon RX 9070 от «Красного гиганта». Если говорить о 8 ГБ видеопамяти, то часть свежих проектов уже отказывается адекватно работать с таким объёмом памяти. Дальше ситуация может лишь усугубиться. По этой причине покупка варианта на 8 ГБ кажется нерациональной. Вариант же на 16 ГБ по стоимости практически вплотную подходит к RTX 5070 и RX 9070, которые имеют лучшую производительность. В результате видеокарта может стать одной из самых неудачных на рынке.



