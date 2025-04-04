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Zelikman
Продажи легковых автомобилей в России упали на 45%
Такое резкое падение последний раз наблюдалось только в 2015 году

Как сообщает «Ассоциация европейского бизнеса», за март текущего года на территории Российской Федерации было реализовано 82 656 легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Согласно статистике от ППК, продано было чуть больше 83 тысяч машин. Так или иначе, в среднем продажи упали примерно на 45%. Если брать квартальный показатель, то картина не лучше. Падение продаж на таком уровне последний раз фиксировались в 2015 году.

За первый квартал на отечественном рынке было реализовано около 254 тысяч автомобилей. Если сравнивать показатели с предыдущим годом, то падение составило 26%. Эксперты связывают данное явление с повышенной финансовой нагрузкой на потребителей. Однако, улучшить положение может возвращение на российский рынок зарубежных компаний, ушедших в 2022 году. По мнению председатель комитета автопроизводителей «Ассоциации европейского бизнеса», Алексея Калицева, это должно будет встряхнуть отечественный авторынок и «оживить продажи».

«Продолжение текущей тенденции может привести к кризису в отрасли, что потребует срочной поддержки со стороны государства», — заявил Калицев. 

По его мнению, в правительстве могли бы пересмотреть систему льготного кредитования, которая позволила бы улучшить состояние рынка. Также стоит отметить, что эксперты и ранее прогнозировали падение продаж, но фактические цифры оказались хуже прогнозов. В отрасли считают, что положение начнёт улучшаться только в следующем году.

#россия #транспорт #авторынок
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