В сборках используется минимум семь видеокарт RTX 5090, специальные платы и мощные блоки питания на 2000 Вт.

Казалось, что «крипто-безумие» 2020-2022 годов наконец осталось лишь частью истории, и цены на графические процессоры пришли к своим справедливым значениям. Майнинг на видеокартах давно перестал приносить прибыль и стал лишь развлечением для энтузиастов.

Однако на смену ему пришла новая беда — искусственный интеллект, который задействует для выполнения своих задач мощности графических процессоров. В основном компании задействуют специализированные модели по типу H20, H100, B200 и массу других аналогов. Однако некоторые стартапы не стесняются задействовать и геймерские видеокарты.

Накануне один из вьетнамских продавцов начал предлагать клиентам ИИ-серверы, собранные из видеоадаптеров GeForce RTX 5090. Стоит отметить, что по конструкции устройство полностью повторяет те самые майнинг-фермы, которые в огромных количествах использовались в начале 20-х годов. Это металлический каркас, на котором закреплено сразу семь флагманских графических процессоров от Nvidia.

Также внутри предусмотрено несколько мощных блоков питания для запитывания всей системы. Между прочим, одни только видеокарты требуют более 4000 Вт. Помимо этого, для подключения всех RTX 5090 сервер имеет специальную материнскую плату.

Насколько это будет массовым явлением, ещё предстоит выяснить. Навряд ли такие ИИ-серверы станут такими же популярными, как во времена майнинга. Вдобавок решения для искусственного интеллекта затрагивают только флагманские модели, как, например, GeForce RTX 5090. Из-за ряда ограничений у более бюджетных моделей их сложно использовать в развёртывании больших языковых моделей.