До этого Panel Protection предусматривала возможность переносить процедуру 16 часов

На сегодняшний день наиболее приятными глазу мониторами являются те, которые обладают OLED-матрицами. Они также имеют и самую высокую стоимость на рынке, если не считать панели типа TN, но это отдельная категория. Однако, OLED-мониторы имеют один изъян, с которым производителям приходится бороться — выгорание пикселей.

Компания MSI оснастила свои устройства специальной системой защиты OLED Care 2.0, включающей сразу несколько функций. Одной из них является так называемая Panel Protection, предусматривающая периодический процесс обновления пикселей. Он занимает 15 минут, и в этот момент экран устройства не функционирует. Данная опция активируется спустя четыре часа использования. Есть ещё «Долгосрочный вариант»: каждые 1500 часов устройство входит в режим восстановления на один час. Пользователь может отложить процедуру, если в данный конкретный момент у него нет возможности сделать паузу в работе с ПК.

Ранее владельцы OLED-мониторов MSI могли откладывать процесс обновления пикселей три раза. Однако, по истечении 16 часов данная процедура запускалась автоматически, без возможности дальнейшего переноса. Теперь же компания обновляет программное обеспечение с системой защиты и вносит некоторые изменения в работу Panel Protection. Согласно имеющимся данным, пользователь может откладывать восстановление пикселей в течение 24 часов. Это позволяет миновать таких случаев, когда монитор отключается в неподходящий момент.