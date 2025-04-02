Новинка обладает разрешением 4K с диагональю 27 дюймов.

Накануне компания AOC выпустила профессиональный геймерский 24-дюймовый монитор с TN-панелью, разрешением 1920х1080 пикселей и частотой 600 Гц. Это было узкоспециализированное решение ценой в 895 долларов. Однако, следом за ним на рынок выходит устройство с высококлассной OLED-матрицей, которое пришлось бы по душе большинству геймеров.

AOC AGON Pro AG276UZD оснащён 27-дюймовой матрицей QD-OLED третьего поколения от компании Samsung. Экран имеет разрешение 3840х2160 пикселей с частотой 240 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Плотность пикселей находится на уровне 165 PPI, а время отклика составляет 0,03 мс GtG. Также новинка обладает 99,3-процентным цветовым пространством DCI-P3. С помощью технологий AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia GSync геймерам удастся избежать разрывов во время игрового процесса.

Данный монитор также имеет ARGB-подсветку на задней панели. Также предусмотрены современные порты подключения: один DisplayPort 2.1 80 Гбит/с (UHBR20), два HDMI 2.1 и USB Type-C с мощностью 65 Вт. Помимо этого AOC AGON Pro AG276UZD обладает двумя встроенными 5-ваттными динамика. На борту имеется и KVM-переключатель, для комфортного использования устройства с несколькими системами.

Стоимость нового монитора составляет 7499 юаней, что равно примерно 1030 долларам. В настоящий момент AGON Pro AG276UZD представлен только в Китае, но скоро его представят и на других рынках.