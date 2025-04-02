По мнению американской администрации, и Москва, и Киев увиливают от мирных переговоров.

Согласно данным американского информационного агентства Fox News, президент Соединённых Штатов Америки считает, что российская сторона продолжает тянуть время. В связи с этим, по информации источника, в американской администрации уже рассматривают введение новых санкций против «теневого флота» России.

В Штатах считают, что имеют ещё большой потенциал для нанесения ущерба российским доходам от нефтепродуктов. В Вашингтоне говорят, что порядка 70% продаж нефти приходится именно на данный источник.

«Мне сказали, что применение санкций в настоящее время находится на низком уровне — неофициально оценивается примерно на уровне 3 из 10», — заявил источник.

В то же время в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп разочарован и Владимиром Путиным, и Владимиром Зеленским. По мнению американского лидера, от переговоров увиливают обе стороны. Украина вовсе отказывается подписывать обговоренное ранее соглашение о редкоземельных ископаемых.

Стоит отметить, что Россия готова к мирным переговорам и даже отказалась от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Однако, в связи продолжающимися атаками со стороны украинских вооружённых сил, работа ВКС по объектам администрации Зеленского была восстановлена.

Как заявляет Министерство иностранных дел, в настоящий момент проходит подготовка второй встречи американских и российских дипломатов. Вероятно, после неё появится больше конкретики по урегулированию конфликта.