Устройство получило мощный процессор Ryzen 7 Pro 8845HS и возможность устанавливать до 11 накопителей

Ранее компания представила обновлённое хранилище для данных WTR Max в Китае ещё на мероприятии AMD Greater China Channel 2025. На рынке уже есть большое количество подобных устройств. Однако модель от AooStar выгодно отличается более мощным встроенным процессором.

Компания наконец запустила предварительные заказы на WTR Max. Стоимость новинки в конфигурации barebone составит 699 долларов. Первые поставки сетевых хранилищ должны начаться в мае этого года. По факту данная модель является улучшенной версией WTR Pro. Последний функционирует на 4-ядерном процессоре Intel N150 с четырьмя отсеками для накопителей. Новинка же имеет один из высокопроизводительных процессоров Ryzen 7 Pro 8845HS с возможностью подключения 11 различных накопителей. Предусмотрено семь мест для SATA-устройств, причём шесть из них вмещают 3,5-дюймовые HDD-диски. Также в седьмой слот WTR Max можно будет установить четыре SSD-накопителя PCIe 4.0. Еще один M2-диск размещается на самой плате.

Для эффективной работы процессора используется система охлаждения Glacier Pro 1.0. Производитель заявляет, что даже в интенсивных нагрузках температуры процессора будут на приемлемом уровне. Помимо этого WTR Max оснащён небольшой панелью для мониторинга состояния процессора, оперативной памяти и других компонентов. Вдобавок новое устройство от Aoostar может похвастать разъёмом OCuLink. Фактически к данной системе можно подключить даже внешний графический процессор.