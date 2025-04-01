Согласно имеющимся данным, стоимость модели составит 2 425 000 рублей

Как сообщили в российском офисе Kaiyi, уже скоро на рынке появится флагманский кроссовер X7, который будет собираться на мощностях калининградского «Автотора». Масштабное производство автомобилей начнётся в конце этого лета. Представители компании также заявили, что данная модель разрабатывалась непосредственно для рынка Российской Федерации.

Однако, в компании не пояснили, каких технических характеристик стоит ожидать от новинки. Автомобиль может получить 2-литровый агрегатор мощностью в 238 лошадиных сил или упрощённый 1,6-литровый 186-мощный турбомотор. Разгон до 100 км/ч у нового кроссовера таким образом займёт от 10,1 до 8,2 секунды. Также Kaiyi X7 должен получить улучшенную медийную систему с функцией «прозрачного капота». Помимо этого, на борту имеется поддержка голосовых помощников, Apple CarPlay и Android Auto.

Хоть массовое производство и начнётся лишь в течение следующих нескольких месяцев, компания уже опубликовала предложение с новым кроссовером X7 на официальном сайте. Его стоимость составит 2 425 000 рублей.

Вместе с этим, в конце минувшего года компания Kaiyi заявила о скором выводе на российский рынок другой более компактной модели X3 Pro. Модель планировалось представить в третьем квартале текущего года. Однако, позже представители марки заявили о возможном переносе релиза.