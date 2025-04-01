Китай, судя по всему, не собирается отступать от программы постепенного импортозамещения. Ежегодно ужесточающиеся санкции Соединённых Штатов Америки лишь стимулируют этот процесс. В ряде отраслей, где закупки необходимого оборудования уже закрыты, ведущие китайские компании инвестируют ещё больше средств на создание отечественных аналогов.
Так, например, произошло с графическими процессорами. Из-за запрета на продажу ускорителей Nvidia, китайская компания Huawei в ускоренном порядке представила модели Ascend 910, созданные исключительно на китайских технологиях. Теперь же в Поднебесной дебютируют полностью отечественные серверные решения от Loongson.
Данные устройства построены на двух процессорах 3C6000 с 32 ядрами и 64 потоками в совокупности. Связка процессоров также происходит по отечественной технологии Loongson Coherent Link. Один чип Loongson 3C6000 имеет 16 ядер и 32 потока, а по своим возможностям схож с процессором Intel Xeon 4314.Новые стойки смогут поддерживать подключение до 8 процессоров, что позволит оснащать серверы 128 ядрами и 256 потоками.
Для Китая является существенным преимуществом наличие серверных стоек, производимых независимо от иностранных компаний. В целом процессоры Loongson уже активно внедряются в китайских государственных учреждениях, заменяя собой иностранное оборудование. Китай собирается прийти к такому состоянию, когда никакие санкции и блокировки со стороны других стран не смогут парализовать работу отечественных ведомств.
Стоит отметить, что в настоящий момент Поднебесная имеет существенное отставание в плане технологического развития от Соединённых Штатов. Однако, с каждым годом разрыв между странами сокращается.