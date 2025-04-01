Устройство построено на базе двух фирменных процессоров, обеспечивающих достойную производительность.

Китай, судя по всему, не собирается отступать от программы постепенного импортозамещения. Ежегодно ужесточающиеся санкции Соединённых Штатов Америки лишь стимулируют этот процесс. В ряде отраслей, где закупки необходимого оборудования уже закрыты, ведущие китайские компании инвестируют ещё больше средств на создание отечественных аналогов.

Так, например, произошло с графическими процессорами. Из-за запрета на продажу ускорителей Nvidia, китайская компания Huawei в ускоренном порядке представила модели Ascend 910, созданные исключительно на китайских технологиях. Теперь же в Поднебесной дебютируют полностью отечественные серверные решения от Loongson.

Данные устройства построены на двух процессорах 3C6000 с 32 ядрами и 64 потоками в совокупности. Связка процессоров также происходит по отечественной технологии Loongson Coherent Link. Один чип Loongson 3C6000 имеет 16 ядер и 32 потока, а по своим возможностям схож с процессором Intel Xeon 4314.Новые стойки смогут поддерживать подключение до 8 процессоров, что позволит оснащать серверы 128 ядрами и 256 потоками.

Для Китая является существенным преимуществом наличие серверных стоек, производимых независимо от иностранных компаний. В целом процессоры Loongson уже активно внедряются в китайских государственных учреждениях, заменяя собой иностранное оборудование. Китай собирается прийти к такому состоянию, когда никакие санкции и блокировки со стороны других стран не смогут парализовать работу отечественных ведомств.

Стоит отметить, что в настоящий момент Поднебесная имеет существенное отставание в плане технологического развития от Соединённых Штатов. Однако, с каждым годом разрыв между странами сокращается.