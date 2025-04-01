Также одной из главных особенностей смартфона стала OLED-матрица пиковой яркостью 5000 нит.

Спустя месяцы ожиданий Vivo наконец представляет среднебюджетного монстра автономности.

Как и ожидалось, Vivo Y300 Pro+ получил среднебюджетный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища. Также устройство оснащёно невероятно яркой AMOLED-панелью, достигающей 5000 нит. Диагональ экрана составляет 6,77 дюйма, а его разрешение 2392x1080 пикселей. Также имеется повышенная частота обновления изображения в 120 Гц. Уже традиционно, оптический сканер отпечатков пальцев встроен в AMOLED-панель.

Изюминкой смартфона считается его автономность. Аппарат получил кремний-углеродную батарею с ёмкостью 7300 мАч. При этом, за счёт плотности энергии в новом аккумуляторе, само устройство не выделяется громоздкими габаритами. Заряжать Vivo Y300 Pro+ можно будет блоками мощностью до 90 Вт.

Новый смартфон получил 50-мегапиксельную основную камеру Sony LYT-600 и вспомогательный 2-мегапиксельный модуль глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Если рассматривать минимальную конфигурацию смартфона с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, то новинка обойдётся в 235 долларов. За старшую же модификацию придётся отдать 345 долларов. Однако, это пока только для внутреннего рынка. О глобальном запуске станет известно позднее.