Устройство обладает быстрой TN-матрицей с диагональю 24 дюйма и разрешением FullHD.

Компания AOC представила на китайском рынке сверхбыстрый монитор AGON Pro AG246FK6, предназначенный для профессиональных геймеров. Для среднестатистического пользователя такое решение может не подойти. По стоимости данного устройства можно приобрести монитор с более приятным качеством изображения и большей диагональю.

Устройство имеет 24-дюймовую TN-панель с разрешением 1920х1080 пикселей. Максимальная частота обновления изображения составляет 600 Гц со временем отклика в районе 0,3 мс. Пиковая яркость монитора составляет 500 нит. Цветовое пространство sRGB находится на уровне 99%, а DCI-P3 в районе 90%. Экран новинки не может похвастать высоким качеством картинки, как например матрицы OLED или IPS. У TN-панелей всё своя специфика. Весь упор делается на скорость реакции в соревновательных играх.

Для улучшения плавности игрового процесса на борту имеется поддержка AMD FreeSync. Также AGON Pro AG246FK6 прошёл сертификацию VESA DisplayHDR 400. Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 с DSC. На задней стороне монитора имеется RGB-подсветка. За счёт комплектной ножки монитор можно регулировать по высоте, наклонять и поворачивать. Также имеется поддержка кастомных кронштейнов со стандартным креплением VESA 100х100.

В Китае устройство продаётся по цене в 6499 юаней, а если переводить на доллары — в районе 895 условных единиц.