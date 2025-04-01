Компания AOC представила на китайском рынке сверхбыстрый монитор AGON Pro AG246FK6, предназначенный для профессиональных геймеров. Для среднестатистического пользователя такое решение может не подойти. По стоимости данного устройства можно приобрести монитор с более приятным качеством изображения и большей диагональю.
Устройство имеет 24-дюймовую TN-панель с разрешением 1920х1080 пикселей. Максимальная частота обновления изображения составляет 600 Гц со временем отклика в районе 0,3 мс. Пиковая яркость монитора составляет 500 нит. Цветовое пространство sRGB находится на уровне 99%, а DCI-P3 в районе 90%. Экран новинки не может похвастать высоким качеством картинки, как например матрицы OLED или IPS. У TN-панелей всё своя специфика. Весь упор делается на скорость реакции в соревновательных играх.
Для улучшения плавности игрового процесса на борту имеется поддержка AMD FreeSync. Также AGON Pro AG246FK6 прошёл сертификацию VESA DisplayHDR 400. Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 с DSC. На задней стороне монитора имеется RGB-подсветка. За счёт комплектной ножки монитор можно регулировать по высоте, наклонять и поворачивать. Также имеется поддержка кастомных кронштейнов со стандартным креплением VESA 100х100.
В Китае устройство продаётся по цене в 6499 юаней, а если переводить на доллары — в районе 895 условных единиц.