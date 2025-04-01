Немецкий ритейлер объясняет появившиеся слухи результатом системной ошибки.

Недавно в сети появились сведения, что один из крупных ритейлеров Федеративной Республики Германия, Alternate, начал продавать видеокарты Nvidia с дефицитом блоков растеризации по уценке. По крайней мере, на сайте продавца была зафиксирована GeForce RTX 5090 Solid от компании Zotac с припиской «168 ROP» и статусом «B-stock».

Однако сегодня, через издание ComputerBase, Alternate выпустила опровержение, заявив, что не занимается продажей подобных товаров по уценке. По словам ритейлера, произошедшее было лишь системной ошибкой, и товар в настоящий момент изъят из продажи.

В компании заявили, что данную ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid вернул один из клиентов. Он отказался от видеокарты из-за меньшего количества ROP-блоков. В результате продавец оформил возврат, подробно указав недостаток товара. Однако вместо подготовки к отгрузке производителю, видеокарта вернулась в каталог интернет-магазина со статусом «уценка» и указанием соответствующего недостатка.

«Мы, конечно же, изъяли из продажи данную видеокарту. Некоторые внутренние процессы выполняются автоматически, и в них могут возникать ошибки», — заверили представители компании, сообщив, что не имели никакого злого умысла.

В целом проблема отсутствия блоков растеризации стала одной из самых серьёзных для «Зелёного гиганта». В некоторых случаях производительность из-за данного дефекта падает до 12%, в зависимости от каждой конкретной модели. В некоторых случаях это фактически разница между двумя разными моделями, к примеру, RTX 4070 и RTX 4070 Super.