С жидкостной системой охлаждения под нагрузкой температура не превышала 73 градусов.





Один из владельцев новенького игрового процессора AMD Ryzen 9 9950X3D поделился своим опытом скальпирования без использования специальных инструментов. Вместо этого владелец топовой системы обошёлся рыболовной леской и обычным утюгом для глажки одежды. Любая ошибка могла стоить пользователю 699 долларов. Однако, к счастью, процедура скальпирования прошла удачно.

Стоит отметить, что помимо ультимативного флагманского процессора от Красных в системе пользователя имеется топовая материнская плата MSI MEG X870E Godlike и премиальный графический ускоритель Asus GeForce RTX 5090 ROG Astral.

Для начала пользователь аккуратно удалил силикон из-под ножек интегрированного теплораспределителя прочной рыболовной леской. Затем энтузиаст приступил к её удалению с помощью утюга. Раскалённый прибор периодически прикладывался к поверхности IHS-пластины на 2-3 секунды. Всего процедуру понадобилось повторить семь раз. В результате крышка процессора просто соскользнула.

Далее пользователь установил процессор в систему и начал проводить испытания. В качестве охлаждения использовалась неизвестная СЖО. Вместо термопасты контакт осуществлялся с применением жидкого металла. После ряда тестов пользователю удалось найти оптимальные значения разгона на уровне 5942 МГц. Максимальная температура под нагрузкой при этом не превышала 73 градусов. Однако, всё же данный способ очень рискованный, и повторять его не рекомендуется.