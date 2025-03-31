Новая игра может стать самым продаваемым проектом Capcom в истории

Накануне Capcom официально заявила, что по продажам Monster Hunter Wilds сумела преодолеть рекордные 10 миллионов копий за первый месяц. Ранее компании ещё не удавалось достигать таких высот ни с одним из её проектов.

Однако, новой игре ещё предстоит обойти своих предшественниц по количеству совокупных продаж. Monster Hunter World сумела собрать 21,3 миллиона единиц копий, Monster Hunter Rise продалась тиражом в 16,7 миллиона. В настоящий момент они являются лидерами в списке самых популярных проектов Capcom. Если Monster Hunter Wilds сумеет сохранить высокую динамику продаж, то вполне вероятно, что ей удастся побить рекорд и в этом направлении.

Стоит отметить, что на старте продаж у игры наблюдалось множество проблем с производительностью и качеством картинки. Даже субфлагманские графические процессоры Nvidia GeForce RTX 5080 не могли предложить стабильные 60 кадров при разрешении 3840х2160 пикселей. Вместе с этом часть текстур в игре попросту не прогружалась, что отражалось на общей визуальной составляющей.

Всё же сами механики игры пришлись по душе большинству пользователей и в плане Геймплея игра получила восторженные отклики.