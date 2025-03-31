Предположительно, на ней может быть представлен новый флагманский процессор из серии Snapdragon 8s

Один из ведущих производителей процессоров для мобильных устройств планирует провести презентацию своих новых решений 2-го апреля текущего года. По предварительным данным, в рамках мероприятия компания может предоставить новый урезанный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4.

Презентация должна пройти в Китае. Стоит отметить, что официального подтверждения со стороны компании касательно перечня предоставляемых продуктов пока нет. Эксперты предполагают выход нового процессора в связи с тем, что он должен стать преемником Snapdragon 8s Gen 3, который вышел ранее примерно в тот же период.

Согласно слухам, это будет 8-ядерный чип с конфигурацией 1+3+2+2. Самое высокопроизводительное ядро Cortex-X4 prime получит частоту 3,21 ГГц. Далее идут ядра Cortex-A720: три с частотой 3,01 ГГц, два на 2,8 ГГц и два энергоэффективных по 2,01 ГГц. Также новинка получит графический процессор Adreno 825, который будет немного уступать Adreno 830, установленному в Snapdragon 8 Elite. По логике компании, данный чип должен стать более выгодной альтернативой флагманским решениям.

Также новый процессор сможет показывать результаты в тестах AnTuTu на уровне Snapdragon 8 Gen 3 — немногим больше 2 миллионов баллов. Первыми новый процессор получат такие смартфоны, как Xiaomi Civi 5 Pro, Redmi Turbo 4 Pro и iQOO Z10 Turbo Pro.