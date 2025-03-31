По словам американского лидера, Зеленский теперь не хочет подписывать соглашение по ресурсам

Судя по всему, администрация Зеленского затягивает с подписанием сделки по редкоземельным металлам, которую раннее пообещала Дональду Трампу. Об этом журналистам заявил лично президент Соединённых Штатов Америки.

Процесс подписания документа откладывается уже не первую неделю. Вероятно, дело в осознании Киевом того, насколько невыгодную сделку предстоит заключить с американскими властями. По словам представителей украинского правительства, обновлённые условия договора просто «ужасны». Сделка затрагивает практически все ресурсы Украины, фактически передавая их под контроль США. Причём отказаться от соглашений в будущем можно будет исключительно с разрешения американских властей.

Дело в том, что изначально Киев предлагал Дональду Трампу свои ресурсы в обмен на продолжение финансовой и военной помощи. Однако, Вашингтон претендует на украинские недра на основе уже предоставленных пакетов, и не намерен обещать ничего сверху. Согласно источникам, в документе нет ни предоставления финансирования, ни гарантий безопасности. США просто получают прибыль с имеющихся месторождений и право на использование всех новых.

Зеленский же недавно заявил, что не признаёт никаких долгов перед США и может предложить обмен на новые пакеты помощи. Все предыдущие выплаты от Вашингтона он считает безвозмездными.

По словам Дональда Трамп, Зеленский пытается выйти из сделки по ресурсам. Однако, если он это сделает, у него будут «большие большие проблемы», — заявил американский лидер.

Также он отметил, что Украина никогда не попадёт в Североатлантический Альянс, как бы этого не хотел Зеленский.