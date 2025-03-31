Никакого ощутимого ущерба предприятиям в Тайланде нанесено не было.

Некоторые крупные технологические компании, включая таких гигантов Intel, Western Digital и Seagate, имеют часть своих производственных мощностей в Тайланде, Вьетнаме и Китае. После сообщений о мощном землетрясении на территории соседней Мьянмы, производители компьютерной техники начала выяснять, не отразились ли толчки на функциональности их заводов в данном регионе.

В Тайланде расположены предприятия тайваньских технокомпаний по типу Chicony, Delta Electronics, Zhen Ding Tech и Inventec. Последние занимаются производством печатных плат, спутникового оборудования, электроники, компьютерных систем и много другого. После тщательного анализа ситуации на местах, представители компаний сообщили, что никаких повреждений предприятиям нанесено не было.

ODM Inventec, производящая в Тайланде ноутбуки и другую технику, сообщила, что на фабрике Самут Пракане ощущались толчки, но обошлось без ущерба и пострадавших. Производитель клавиатур, Chicony, также отметил, что во время стихийного бедствия все сотрудники были оперативно эвакуированы из цехов, но никаких последствий от землетрясения на предприятиях не зафиксировано. Представители Delta Electronics отметили, что на их производственных линия тоже можно было почувствовать толчки и сообщили, что все сотрудники были выведены из помещений в безопасное место, но какого-либо ущерба удалось миновать. В настоящий момент всё работает в штатном режиме.

По словам экспертов, землетрясение не должно будет отразиться на цепочках поставок или вызвать какие-либо проблемы в выпуске продукции. Однако, некоторые компании заявили, что в случае обнаружения нарушений в производственных процессах, об этом будет объявлено сразу же.