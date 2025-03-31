Данные видеокарты могут некорректно работать с новыми драйверами Nvidia.

Ранее сообщалось о недовольстве игрового сообщества по поводу действий Nvidia в плане поддержки. Столкнувшись с проблемами в работе графических процессоров GeForce RTX 5000, компания начала выпускать массу обновлений и горячих фиксов для их решения. Однако, с каждым новым патчем всё хуже работали карты RTX 4000 и RTX 3000, а Nvidia даже не ставит перед собой задачу по нормализации их стабильности.

Судя по всему, ситуация стала настолько серьёзной, что в дело включились и игровые студии. Разработчики inZoi и The First Berserker: Khazan обозначили в своих рекомендациях установку драйверов Nvidia 566.36. На страницах игр говорится, что актуальные версии программного обеспечения могут быть причинами вылетов, зависаний и задержек. Для владельцев новейших GeForce RTX 5000 рекомендуется установить последнюю версию — 572.83.

Стоит отметить, что если ранее Nvidia признала возникновение некоторых проблем у моделей GeForce Blackwell. Компания пообещала решить их в кратчайшие сроки. Однако, по поводу более старых видеокарт никаких сообщений не было. Фирма никак не отреагировала на сложившуюся ситуацию и соответственно не давала обещаний по их устранению.

В результате, теперь разработчикам игр придётся анализировать производительность различных поколений видеокарт с определёнными драйверами, а затем указывать номер наиболее подходящих драйверов в рекомендации.