Встроенная панель имеет диагональ 6,67 и частоту обновления изображения 60 Гц. Однако стоимость нового решения пока не раскрывается

На рынке уже есть уникальные и эффектные системы жидкостного охлаждения с различными экранами, на которые можно вывести разные изображения, видеоролики или отобразить ключевые показатели типа температур процессора и видеокарты.

Однако даже среди них выделяются такие модели, как например TRYX Panorama SE 360 ARGB. Данное решение имеет изогнутый AMOLED-экран с диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2K и ценой в 280 долларов.

Теперь аналогичное решение представляет компания Asus. Новинка получила название ROG RYUO IV SLC. Это 360-миллиметровая система с изогнутым 6,67-дюймовым экраном на кулере с частотой обновления изображения 60 Гц. Однако разрешение AMOLED-матрицы не раскрывается.

Согласно представленной информации, в производстве водяного блока и радиатора использовались алюминий и медь. Однако эффективность устройства опять же не раскрывается.

Asus ROG RYUO IV SLC имеет совместимость со всеми актуальными платформами: LGA 1851, LGA 1700 и AMD AM4/AM5. Заявленный уровень шума не должен превышать 39,6 дБ. Обдув обеспечивается тремя 120-миллиметровыми ARGB-вентиляторами. Их скорость может варьироваться от 500 до 2650 оборотов в минуту.

Производитель пока не озвучил цену нового кулера, но наверняка она не будет дешевле 280 долларов, как у TRYX Panorama SE 360 ARGB.