Крупнейший китайский производитель электрических автомобилей BYD представил первые фотографии со своим бюджетным электрическим седаном e7. Представители компании пока не поделились подробными техническими характеристиками автомобиля. Однако, в сети имеются некоторые сведения о будущей модели. Это стало возможно благодаря сертификации автомобиля Министерства промышленности и информационных технологий Китая. С выходом нового доступного электрокара компания планирует расширить своё присутствие как на территории Поднебесной, так и за её пределами. По предварительным данным, стоимость новинки может быть в диапазоне 10-15 тысяч долларов.
Согласно имеющимся данным, электромобиль получит габариты 4780х1900х1515 миллиметров с колёсной базой 2820 миллиметров. Сертификацию пока прошла лишь самая базовая версия с двигателем мощностью 136 лошадиных сил с пиковой мощностью 100 кВт. Она сможет разгоняться до 150 км/ч. Также известно, что в плане аккумуляторной батареи будет два варианта: на 48 кВт*ч и 57,6 кВт*ч. Автомобили смогут иметь запас хода от 450 до 520 километров. На фото можно увидеть автомобиль в сером цвете. Новинка имеет плавные черты кузова и динамичный силуэт, напоминающий модель BYD Seal.