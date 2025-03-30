В минимальной конфигурации новинка будет обладать двигателем на 136 л.с.

Крупнейший китайский производитель электрических автомобилей BYD представил первые фотографии со своим бюджетным электрическим седаном e7. Представители компании пока не поделились подробными техническими характеристиками автомобиля. Однако, в сети имеются некоторые сведения о будущей модели. Это стало возможно благодаря сертификации автомобиля Министерства промышленности и информационных технологий Китая. С выходом нового доступного электрокара компания планирует расширить своё присутствие как на территории Поднебесной, так и за её пределами. По предварительным данным, стоимость новинки может быть в диапазоне 10-15 тысяч долларов.

Согласно имеющимся данным, электромобиль получит габариты 4780х1900х1515 миллиметров с колёсной базой 2820 миллиметров. Сертификацию пока прошла лишь самая базовая версия с двигателем мощностью 136 лошадиных сил с пиковой мощностью 100 кВт. Она сможет разгоняться до 150 км/ч. Также известно, что в плане аккумуляторной батареи будет два варианта: на 48 кВт*ч и 57,6 кВт*ч. Автомобили смогут иметь запас хода от 450 до 520 километров. На фото можно увидеть автомобиль в сером цвете. Новинка имеет плавные черты кузова и динамичный силуэт, напоминающий модель BYD Seal.