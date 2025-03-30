По словам производителя, её модели S5 и S5 Ultra могут достигать 14 900 МБ/с

Несмотря на санкции и попытки ограничить китайскую полупроводниковую индустрию, один из производителей твердотельных накопителей Поднебесной, Unis Flash Memory, представил одни из самых быстрых SSD-накопителей в мире. Заявленная скорость может доходить до 14 900 МБ/с. Для понимания, ведущее решение в отрасли от компании Crucial имеет максимальную скорость до 14 500 МБ/с.

Компания Unis Flash Memory является дочерней фирмой корпорации UNISplendour Corporation Limited. Её два новых накопителя S5 и S5 Ultra заявлены как самые быстрые SSD-накопителя Gen5. По словам представителей производителя, помимо высокой скорости они смогут предложить и небывалую долговечность. Всё же последнее покажет только время.

Решения S5 и S5 Ultra получили форм-фактор M.2 2280 с чипами 3D TLC NAND. Новинки оснащены 1-миллиметровым графеновым радиатором. По мнению экспертов, для максимальной эффективности устройства необходимо будет оснащать дополнительными системами охлаждения.

UNIS S5 не имеют DRAM, но всё же может достигать скорости чтения до 14 900 МБ/с и скорость записи до 12 900 МБ/с с помощью HMB и SLC. Crucial T705 имеет предельную скорость чтения 14 500 МБ/с и 12 700 МБ/с в режиме записи. Если же говорить о модели UNIS S5 Ultra, то ей удаётся достичь лишь 14 200 МБ/с в чтении и 13 400 МБ/с в записи. Однако, оно имеет лучший показатель долговечности с рейтингом 1200 ТБ/2400 ТБ. В плане объёмов памяти, S5 получит варианты на 1 и 2 ТБ, а S5 Ultra получит версии с 2 и 4 ТБ.