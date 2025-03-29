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Zelikman
Поставки видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000 постепенно растут
Крупные зарубежные ритейлеры начинают снимать цены на адаптеры, но стоимость еще намного выше рекомендованной

Как сообщает один из крупнейших зарубежных системных интеграторов, Falcon Northwest, поставки графических процессоров от компании Nvidia наконец начинают расти. Различные продавцы потихоньку снижают цены на высокопроизводительные решения, но стоит отметить, что ценовая политика всё ещё расстраивает.

По информации источника, некоторые улучшения наблюдаются в самих цепочках поставок. Запасы видеокарт у ритейлеров постепенно растут. Системные интеграторы сократили сроки сборки.

«Мы знаем, что этой весной очереди были длинными, но поставки видеокарт GeForce RTX 50-й серии улучшаются, и появились прекрасные 5070 Founders Editions! Время сборки многих наших настольных компьютеров наконец-то сократилось до 30 дней», — заявили в Falcon Northwest.

Улучшение ситуации можно наблюдать и в каталогах крупнейших зарубежных магазинов, как например Newegg, Amazon, MicroCenter и других. Если ранее в ассортименте нельзя было найти ни одной модели из серии GeForce RTX 5090, то в настоящий момент их уже можно приобрести, хоть и по завышенным ценам. Некоторые исполнения оцениваются в 3400 и 3700 долларов. В основном это более премиальные решения по типу Asus ROG Astral. Хоть их и не сметают с полок магазинов, как это было ранее, но спрос всё еще остаётся высоким. 

По словам источника, в ближайшие недели поставки видеокарт станут ещё больше. Вероятно, в ближайшие месяцы ситуация нормализуется. Однако, некоторые инсайдеры сообщают о возможном росте цен компьютерные товары из-за ужесточающихся «торговых войн» между ведущими экономиками мира. Хоть основными участниками являются США, Китай и Европа, но так или иначе рост цен на электронику может затронуть все страны.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5090
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