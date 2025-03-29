Согласно новому законопроекту, в сервисах такси можно будет использовать автомобили с определённым уровнем локализации или произведённые на заводах, подписавших СПИК

Согласно внесённым накануне поправкам в законопроект о локализации такси, с середины осени российским сервисам будет запрещено использовать в работе большинство иностранных автомобилей. В перевозках должны будут эксплуатироваться либо автомобили с высоким уровнем локализации, либо произведённые предприятиями, подписавшими специальный инвестиционный контракт.

Чтобы владельцы авто могли ознакомиться с перечнем допускаемых к работе моделей, власти планируют создать специальный информационный портал. Там будут вестись списки с отвечающих требованиям автомобилей.

Авторы законопроекта считают, что необходимый уровень локализации смогут определять региональные органы власти. То есть в каждом субъекте Российской Федерации дополнительно может быть свой список допускаемых автомобилей.

Со временем перечень моделей сможет пополняться, но каждое новое транспортное средство будет попадать сперва в региональные списки. Для согласования на федеральном уровне производителю необходимо будет согласование с правительством.

Эксперты опасаются, что после вступления закона в силу, стоимость услуг на автоперевозки существенно вырастит. На рынке будет ощущаться колоссальный дефицит водителей и соответствующих транспортных средств. В ряде регионов под запретом может оказаться до 90% автопарков такси. Даже в Москве и Московской области по данным критериям проходит лишь меньше половины уже используемых автомобилей.