Также по имеющимся данным, чипы Medusa Ridge будут производиться по новейшей технологии TSMC N2X

Постепенно в сети появляется всё больше информации о грядущих центральных процессорах Zen 6 от AMD. По мнению источников, поколение Medusa Ridge сможет показать существенный прирост производительности в сравнении с актуальными моделями.

Как сообщает авторитетный инсайдер Moore's Law is Dead, новая линейка процессоров получит увеличенное количество ядер на CCD. По словам источника, оно вырастит до 12, а кэш третьего уровня составит 48 МБ. Также есть сведения о внедрении 128-битного контроллера памяти. Производство процессоров Medusa Ridge будет основано на новом техпроцессе N2X компании TSMC, более совершенном варианте N2P. Масштабный выпуск пластин по данной технологии должен начаться в 2026 году. Примерно в этот же период «Красный гигант» может презентовать процессоры Zen 6. Всё же переход на самое передовое решение от TSMC будет стоить немалых денег. Вероятнее всего, новые модели окажутся на старте продаж дороже, чем их аналоги предыдущего поколения.

Самым любопытным по словам MLID является то, что в AMD рассчитывают довести тактовые частоты новых чипов до более чем 6 ГГц. Этого ранее уже удалось добиться компания Intel с процессорами Raptor Lake. Однако, хочется верить, что AMD удастся избежать при этом каких-либо сбоев в работе, как это наблюдалось с чипами «Синего гиганта» 13-го и 14-го поколений.